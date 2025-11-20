Irá a la cárcel: Con exclusión de hogar, agredió y robó a su familia para comprar drogas

Un hombre de 26 años que tenía exclusión de hogar fue condenado tras reconocer su participación en una serie de hechos delictivos cometidos contra su propia familia.

Los hechos ocurrieron entre mayo y principios de noviembre de este año. En varias ocasiones escaló y saltó la tapia de la casa de la que había sido excluido y una vez adentro su objetivo principal era sustraer diversos elementos, desde electrodomésticos, un parlante, una cartera y herramientas, hasta materiales como cables de cobre obtenidos al romper dos televisores, cañerías y accesorios de aluminio al desarmar una cocina, con el fin de venderlos para comprar drogas.

En uno de los hechos la víctima volvió a su domicilio y lo encontró durmiendo en una de las habitaciones, lo que motivó la intervención policial y su detención. En otra oportunidad lo vieron gritando en el portón, exigiendo dinero para comer, e incluso ingresó de madrugada aprovechando que su hermano menor dormía para sustraerle el teléfono celular.

En una audiencia flexible y multipropósito el juez de Garantías interviniente declaró procedente el acuerdo de juicio abreviado al que arribaron las partes y lo condenó a la pena de 3 años de prisión de ejecución efectiva por ser autor de los delitos de desobediencia judicial, violación de domicilio, hurto con escalamiento; desobediencia judicial (dos hechos), violación de domicilio, robo simple; desobediencia judicial, violación de domicilio, robo con escalamiento; desobediencia judicial (dos hechos), violación de domicilio, hurto con escalamiento; desobediencia judicial (tres hechos), violación de domicilio y hurto con escalamiento.

Será trasladado a la Unidad Carcelaria 1 para el efectivo cumplimiento de la pena impuesta. Allí deberá someterse a tratamiento por sus adicciones a sustancias estupefacientes durante el tiempo que dure su condena. También se ordenó su incorporación al dispositivo VIF (Violencia Familiar y de Género) para el abordaje de esta problemática, teniendo en cuenta la relación problemática que mantiene con su familia.