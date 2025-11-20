El Senado dio el visto bueno y se cambia la conformación del Gabinete

Este jueves se dio la media sanción faltante a la ley de ministerios que envió esta semana el Poder Ejecutivo a la Legislatura. El martes la había aprobado diputados.

El senador por Rosario de la Frontera, Javier Mónico, fue el miembro informante de la iniciativa, y brindó un detalle de las nuevas carteras que tendrá el Ejecutivo destacando que los cambios brindarán la posibilidad de aplicar efectivamente el plan de gobierno.

Mónico aseguró que la iniciativa dota al poder ejecutivo de la agilidad necesaria para gobernar en los tiempos actuales.

Por otro lado, el senador por Cachi, Walter Wayar, manifestó su negativa a acompañar la propuesta debido a que no tuvo, el cuerpo, tiempo de leerla y analizarla con los asesores, por el poco tiempo entre la recepción y el debate.