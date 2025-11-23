SAETA funcionará con horario de domingo este lunes feriado por el Día de la Soberanía Nacional

Este lunes 24 de noviembre, en el marco del feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, los servicios de SAETA operarán con un diagrama horario típico de día domingo, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación.

Durante toda la jornada, las unidades circularán con frecuencias reducidas, de acuerdo a los esquemas habituales de los días no laborables. Como es habitual, los pasajeros podrán consultar en tiempo real la ubicación de los colectivos a través de la SAETA APP, disponible de manera gratuita en Google Play para dispositivos con sistema Android. La aplicación permite visualizar el recorrido de cada línea y conocer la posición exacta de las unidades sobre el mapa, facilitando la organización del viaje.

El feriado recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, una fecha histórica que reivindica la defensa de la soberanía argentina.

Desde la empresa de transporte y el Ministerio de Gobierno reiteraron la importancia de utilizar los canales oficiales para consultar horarios, recorridos y posibles modificaciones operativas.