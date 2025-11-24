Desarrollo Social refuerza la producción local con equipamiento para emprendedores del Valle Calchaquí

El Ministerio de Desarrollo Social reforzó este fin de semana el acompañamiento a productores rurales del Valle Calchaquí, con la entrega de herramientas y equipamiento destinada a emprendedores de San Carlos, Animaná y Cafayate, en el marco de los programas Ruralidad Productiva y Oportunidades. La actividad fue encabezada por el ministro Mario Mimessi, quien destacó el impacto directo de estas acciones en el fortalecimiento de la economía regional.

El grupo asociativo Mercado Campesino, integrado por productores de miel y conservas, recibió equipamiento clave para optimizar sus procesos de trabajo y mejorar la exhibición de sus productos. Entre los elementos entregados se encuentran una heladera exhibidora, equipamiento para el procesamiento de miel, balanzas y mesas de trabajo. La iniciativa contó con el acompañamiento de la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, la secretaria de Fortalecimiento Socio Comunitario, Josefina Nallar, representantes del INTA y autoridades municipales de Animaná y San Carlos, quienes remarcaron la importancia de esta inversión para el crecimiento del sector.

En paralelo, el Ministerio también brindó apoyo a un emprendimiento artesanal de elaboración de queso caprino en el paraje San Fernando de Escoipe, en el departamento de Chicoana. Allí, tres productoras que mantienen viva una tradición familiar recibieron equipamiento de acero inoxidable, mesas de exposición y elementos indispensables para mejorar su capacidad de producción y comercialización.

Estas acciones forman parte del programa Ruralidad Productiva, una política pública que acompaña a trabajadores y emprendedores de parajes rurales en toda la provincia, con el objetivo de potenciar la producción local, preservar saberes tradicionales y generar oportunidades que fortalezcan el desarrollo económico en territorio.