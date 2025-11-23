Artesanos salteños tuvieron una presencia destacada en el TC2000

A iniciativa del Ministerio de Turismo y Deportes, nueve emprendedores del Mercado Artesanal de Salta fueron invitados a participar este fin de semana de una muestra especial en el Autódromo “Martín Miguel de Güemes”, en el marco de la vuelta del TC2000 a la provincia.

La propuesta permitió que artesanas y artesanos locales acercaran sus creaciones a miles de visitantes, fanáticos y turistas que disfrutaron de las actividades previas y de la jornada de competencia.

Los emprendedores expusieron piezas en cerámica, cuero, textiles, joyería, madera y productos regionales, ofreciendo un recorrido que puso en valor la identidad cultural salteña y el trabajo artesanal que distingue a la provincia.

La iniciativa buscó generar un espacio de visibilidad y promoción para el sector artesanal, fortaleciendo el vínculo entre turismo, deporte y cultura. La masiva presencia de público —incluidos visitantes de diferentes provincias y países de la región— permitió a los artesanos mostrar su producción ante una audiencia diversa y acceder a nuevas oportunidades de comercialización.

La participación del Mercado Artesanal en un evento de esta magnitud reafirma el compromiso del Gobierno provincial con el crecimiento y la difusión del talento local, y con la puesta en valor del patrimonio cultural que identifica a Salta en todo el mundo.