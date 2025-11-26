El clásico entre Central y Juventud ya tiene fecha y sede

El esperado clásico salteño entre Central Norte y Juventud Antoniana finalmente se jugará el domingo 7 de diciembre, a las 17 horas, en el estadio Padre Ernesto Martearena y con público de ambas hinchadas.

Si bien aún falta la confirmación oficial por parte de la Policía de Salta, que deberá validar el operativo de seguridad, desde ambos clubes dan por hecho que el amistoso podrá disputarse sin restricciones de público.

El encuentro, que estaba previsto inicialmente para el 30 de noviembre, fue reprogramado por motivos organizativos y de seguridad, y se trasladó al estadio mundialista para garantizar mejores condiciones logísticas.

En cuanto a la recaudación, se acordó que cada institución se quedará con lo que venda en su boletería, ya que las entradas se comercializarán de manera independiente en cada club.