Dignidad en la despedida: Incorporan la cremación gratuita para personas de bajos recursos

La Municipalidad de Salta sancionó este martes una Ordenanza que establece un servicio gratuito opcional de cremación para personas carentes de recursos, que funcionará a través de la Dirección de Servicios Fúnebres dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.

La medida se implementará de manera progresiva según la capacidad operativa y presupuestaria del municipio.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Juan Pablo Linares (VPS), quien explicó que el proyecto busca brindar a los vecinos “la opción de acceder a una despedida digna a través de la cremación” y fortalecer la asistencia municipal a quienes enfrentan “una de las etapas más duras de la vida, que es perder a un ser querido”.

La Ordenanza también resalta la labor de la Dirección de Servicios Fúnebres en la recuperación de capillas ardientes, salas velatorias y vehículos específicos, con el objetivo de garantizar un servicio más transparente y eficiente.

Podrán acceder al beneficio quienes cumplan con los siguientes requisitos.

Haber utilizado el servicio básico de sepelio municipal; contar con un certificado de carencia de recursos; presentar el certificado de defunción; acompañar copias del DNI del fallecido y del solicitante con domicilio en Salta; iniciar el trámite un pariente directo mayor de edad con declaración jurada de conformidad; y presentar certificación negativa de ANSES que indique ausencia de obra social o cobertura médica privada.

El servicio se implementará de manera paulatina, asegurando que los vecinos sin recursos puedan acceder a una alternativa digna para despedir a sus seres queridos.