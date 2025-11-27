Gimnasia 2026: Sigue "Teté" Quiroz y se vienen cambios fuertes en el plantel

Gimnasia y Tiro confirmó este jueves la renovación del Teté Quiroz y seguirá al mando del plantel profesional durante toda la temporada 2026.

La dirigencia destacó que la continuidad del DT responde a un proyecto basado en la identidad, el trabajo y el crecimiento sostenido que el “Albo” busca consolidar a nivel deportivo e institucional.

Quiroz, que llegó en un momento clave del torneo y logró ordenar el funcionamiento del equipo, será el líder del nuevo ciclo que ya comienza a planificarse con vistas al próximo año.

Mientras tanto, el plantel profesional sale de licencia y recién regresarán el 2 de enero, fecha en la que comenzará formalmente la pretemporada 2026.

Paralelamente, la dirigencia albiceleste trabaja en el armado del plantel y en la definición de quienes no seguirán en el club para afrontar el nuevo campeonato.

Entre los nombres que aparecen en la carpeta de posibles bajas se encuentra el de José “Loco” Méndez, además de otros futbolistas como Isaac Monti, Gonzalo Bravo, Matías Morello, Daniel Villalba y Renzo Reynaga, entre otros.