“Me encantaría seguir en Gimnasia, me siento muy cómodo”, dijo Rinaldi

El volante ofensivo de Gimnasia y Tiro, Nicolás Rinaldi, expresó su deseo de continuar en el club, aunque su futuro aún es incierto debido a que su contrato finaliza en diciembre y todavía no hay definiciones sobre la continuidad del cuerpo técnico.

“A mí se me termina ahora en diciembre, pero aún no se sabe quién sigue o quién se va. Está todo muy en el aire”, explicó en diálogo con InformateSalta.

Aun así, el jugador dejó en claro su voluntad: “Sí, me encantaría seguir. El club, la ciudad, la hinchada… la verdad que nos sentimos muy cómodos yo y mi familia”.

Rinaldi, una de las figuras más destacadas del equipo en la temporada, valoró especialmente el funcionamiento colectivo. “Lo individual suma, pero me gusta resaltar más al equipo. Construimos un gran grupo de trabajo y eso es lo que me queda de este año”, afirmó.

Respecto al cierre del torneo, destacó que el plantel mantiene la intensidad en los entrenamientos pese a no jugar por objetivos inmediatos. “Estamos trabajando muy bien, el grupo siempre quiere ganar y eso nos deja muy conformes”.

Al analizar el año, el volante consideró que el balance es positivo, aunque quedó una cuenta pendiente: “Queríamos llegar a la final, esa es la deuda. Fue un año de menos a más: al principio tuvimos una meseta, después encontramos el rumbo y los resultados. Nos faltó un poco de visitante, pero eso lo fuimos corrigiendo”.

Finalmente, se refirió a la final que jugará Estudiantes de Río Cuarto, equipo al que enfrentaron durante el campeonato. “Es un rival muy duro, Delfino sabe plantear finales y tiene un gran equipo. Que gane el mejor”, cerró.