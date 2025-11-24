Ricardo Villada confirmó que dejará el Ministerio de Gobierno el 10 de diciembre

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, anunció que dejará su cargo el próximo 10 de diciembre, en una decisión que marca el cierre de una etapa dentro del gabinete provincial. La confirmación fue realizada por el propio funcionario ante la prensa en la Legislatura de Salta, minutos antes de la sesión preparatoria en la que asumieron los nuevos diputados y senadores, publicó el Diario El Tribuno.

Villada, uno de los colaboradores más cercanos del gobernador Gustavo Sáenz, acompañó al mandatario desde el inicio de su gestión y tuvo un rol central en distintas áreas y situaciones claves. Su salida, se produce en un contexto de renovación institucional y reacomodamientos dentro del Ejecutivo. Cabe recordar que, tras las últimas elecciones legislativas nacionales, todos los ministros habían puesto a disposición del gobernador sus renuncias, y Villada se convirtió en el primero en oficializar que dejará su puesto.

Si bien no dio detalles sobre los motivos de su decisión ni precisó cuál será su futuro papel en la administración provincial, Villada sí dejó en claro que la fecha del 10 de diciembre marcará el final de su misión al frente del Ministerio de Gobierno. En distintos ámbitos políticos circulan versiones que especulan con una posible designación en otro cargo, aunque el funcionario no hizo referencia a ese tema.

El anuncio sorprendió a varios presentes en la Legislatura, ya que Villada había mantenido actividad pública hasta los últimos días, encabezando reuniones vinculadas a la transición y a la agenda de fin de año. Su salida deja vacante una cartera clave para la coordinación política, y se espera que en las próximas horas el Gobierno provincial confirme quién estará a cargo del área en la nueva etapa de gestión.