Aguas Blancas sufrió un temporal similar a un "tornado”

La Dirección General de Emergencias de la Provincia intervino en Aguas Blancas luego de una tormenta súbita que provocó daños significativos en viviendas, luminarias y postes de energía. Aunque no estaba pronosticada, la perturbación presentó rasgos similares a un tornado, algo inédito en la zona.

Gabriela Locuratolo, directora General de Emergencia, explicó a InformateSalta que el fenómeno afectó principalmente el área limítrofe con Bermejo, del lado boliviano: “No es una zona de tornados, pero esta tormenta tuvo las características de uno: no es generalizada, deja una bolsa, afecta puntualmente por donde pasa el viento”, describió.

"Afecta puntualmente por donde pasa el viento"

Según detalló, el temporal derribó numerosos árboles, varios sobre viviendas de madera, rompió luminarias y tiró postes de luz “como dominó”. En el lugar trabajaron cuadrillas de EDESA, Defensa Civil, el municipio de Orán y personal local de Aguas Blancas para despejar accesos y restituir servicios.

Desarrollo Social logró asistir de manera directa a dos o tres viviendas, mientras que el resto quedó a cargo del municipio conforme se habilitaban los caminos.

Asistencia entregada:

20 chapas grandes (4 x 1,10)

15 colchones

5 rollos de plástico

30 módulos alimentarios

“Descargamos lo que se podía donde se podía; el resto quedó en el municipio para que ellos completaran la asistencia entre hoy y mañana”, dijo.

En total, unas 10 familias fueron alcanzadas por la intervención provincial y municipal. Una de las situaciones más complejas fue la de dos viviendas contiguas afectadas por un mismo árbol que cayó sobre una habitación y desplazó toda la estructura.También sufrió daños una armería y su destacamento policial.

La funcionaria explicó que el municipio continuará con las reparaciones: “En las casitas de madera ya habían comprado clavos y tenían personal listo para trabajar. En otras viviendas, donde solo se voló el techo, los mismos propietarios ya estaban comenzando a arreglar”.

No se registraron personas con discapacidad entre los damnificados, y los adultos mayores asistidos rondaban entre 50 y 60 años.

Consultada sobre si este tipo de tormentas son frecuentes en Aguas Blancas, Locuratolo fue categórica: “Nunca habíamos tenido algo con estas características. Lo que suele ocurrir ahí es el desborde del Bermejo, no un evento de viento tan localizado”.

“Se está haciendo más común en la zona”

Recordó además que en años anteriores se registró un tornado en Los Naranjos, cerca de Orán, otro episodio que entonces sorprendió por la inusual intensidad. “Se está haciendo más común en la zona”, advirtió.