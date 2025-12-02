Tras la libertad del Conejo Martínez, el exjuez Parisi, espera a ser juzgado

Roberto Ortega Serrano, Héctor Manuel Alderete y Carlos Alfredo Martínez reconocieron su responsabilidad y fueron condenados por delitos contra la administración de justicia

La defensa solicitó un juicio abreviado en donde reconocieron los hechos:

El abogado Ortega reconoció dos hechos de cohecho activo, además de violación de secretos y entorpecimiento de actos funcionales

Héctor Manuel Alderete, reconoció haber actuado como intermediario en dos episodios de cohecho pasivo agravado, aprovechando su condición de empleado de la Defensoría de Violencia de Género y su relación de amistad con Claudio Parisi

Por último, Carlos “Conejo” Martínez, aceptó su responsabilidad en los delitos de violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.

Tras el juicio abreviado, y las condenas que oscilaban entre uno y dos años, todos los condenados recuperaron la libertad.

Sin embargo, no son todos los involucrados en la causa. Aún esperan a ser juzgados, el destituido Claudio Parisi, y el Secretario Letrado Maximiliano Correa, quien se encuentra con prisión domiciliaria. Estos últimos, optaron por la realización de un juicio oral y público.