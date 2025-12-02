Tras la libertad del Conejo Martínez, el exjuez Parisi, espera a ser juzgado

Justicia02/12/2025
martinez parisi

Roberto Ortega Serrano, Héctor Manuel Alderete y Carlos Alfredo Martínez reconocieron su responsabilidad y fueron condenados por delitos contra la administración de justicia

La defensa solicitó un juicio abreviado en donde reconocieron los hechos:

  • El abogado Ortega reconoció dos hechos de cohecho activo, además de violación de secretos y entorpecimiento de actos funcionales
  • Héctor Manuel Alderete, reconoció haber actuado como intermediario en dos episodios de cohecho pasivo agravado, aprovechando su condición de empleado de la Defensoría de Violencia de Género y su relación de amistad con Claudio Parisi
  • Por último, Carlos “Conejo” Martínez, aceptó su responsabilidad en los delitos de violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.

Tras el juicio abreviado, y las condenas que oscilaban entre uno y dos años, todos los condenados recuperaron la libertad.

Sin embargo, no son todos los involucrados en la causa. Aún esperan a ser juzgados, el destituido Claudio Parisi, y el Secretario Letrado Maximiliano Correa, quien se encuentra con prisión domiciliaria.  Estos últimos, optaron por la realización de un juicio oral y público.

carlos conejo martinezEl exintendente de Aguas Blancas, “Conejo” Martínez, recuperó la libertad

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día