Tras la libertad del Conejo Martínez, el exjuez Parisi, espera a ser juzgado

Tras la libertad del Conejo Martínez, el exjuez Parisi, espera a ser juzgadoJusticia02/12/2025
Roberto Ortega Serrano, Héctor Manuel Alderete y Carlos Alfredo Martínez reconocieron su responsabilidad y fueron condenados por delitos contra la administración de justicia
La defensa solicitó un juicio abreviado en donde reconocieron los hechos:
- El abogado Ortega reconoció dos hechos de cohecho activo, además de violación de secretos y entorpecimiento de actos funcionales
- Héctor Manuel Alderete, reconoció haber actuado como intermediario en dos episodios de cohecho pasivo agravado, aprovechando su condición de empleado de la Defensoría de Violencia de Género y su relación de amistad con Claudio Parisi
- Por último, Carlos “Conejo” Martínez, aceptó su responsabilidad en los delitos de violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.
Tras el juicio abreviado, y las condenas que oscilaban entre uno y dos años, todos los condenados recuperaron la libertad.
Sin embargo, no son todos los involucrados en la causa. Aún esperan a ser juzgados, el destituido Claudio Parisi, y el Secretario Letrado Maximiliano Correa, quien se encuentra con prisión domiciliaria. Estos últimos, optaron por la realización de un juicio oral y público.
