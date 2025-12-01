El exintendente de Aguas Blancas, “Conejo” Martínez, recuperó la libertad

Conejo Martínez está acusado del entorpecimiento de la investigación del crimen de su propio hermano, “Oreja” Martínez. Actualmente fue beneficiado con prisión domiciliaria por decisión del juez de Garantías de Orán, Raúl López.

La misma medida alcanzó al abogado Roberto Ortega Serrano, involucrado en la causa por la que también fue detenido el juez de Garantías Claudio Parisi. En la misma causa estaba involucrado Manuel Alderete, quien esta apuntado por hacerse pasar como secretario del juez.

En un requerimiento de juicio abreviado, se solicitó la pena de un año y dos meses de prisión efectiva para el ex intendente de Aguas Blancas. Mientras que, para el abogado, la pena de dos años y seis meses de cumplimiento condicional. Este acuerdo por rubricado por el juez.

Por el tiempo transcurrido en prisión preventiva, Conejo Martínez, cumplió su condena y finalmente fue puesto en libertad en el día de hoy junto a Alderete y Ortega.