Agredieron a un adolescente a la salida de un boliche y buscan a los culpables

Tras el fin de semana se viralizó un video de una brutal golpiza a un joven a la salida de un local bailable.

Allí se había celebrado una fiesta de 15 años, donde asistieron los involucrados en la localidad de General Güemes. Tras los hechos, la fiscalía tomó intervención y abrió una investigación. En el video se puede ver cómo agreden entre varias personas a un adolescente de 15 años.

Desde la policía informaron que se investiga y llevan a cabo las acciones necesarias para determinar quiénes son los adolescentes involucrados. El boliche está ubicado en la Ruta Provincial 11, en la localidad e Güemes, según se pudo detallar.

Si bien no hay intervención de las personas alrededor de la pelea, hubieron llamados al 911 que alertaron sobre el incidente, aunque al momento de llegar la policía, los hechos habían finalizado.

El fiscal penal de General Güemes, Gustavo Vilar Rey, dispuso que la Brigada identifique a todas las personas que aparecen en el video.

En el caso del joven agredido, también se solicitó que se lo identifique porque hasta el momento no lo había hecho.