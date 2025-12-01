Brutal pelea en Güemes: “¡Matalo, mandalo al hospital!” gritaron los testigos

Una violenta escena registrada en la ciudad de General Güemes encendió las alarmas y provocó una ola de indignación entre vecinos y usuarios de redes sociales.

A la salida de un boliche, un grupo de jóvenes protagonizó una feroz pelea que dejó como saldo a un adolescente brutalmente golpeado, aunque fuera de peligro.

El hecho ocurrió a poco más de una cuadra del local bailable. Según contaron vecinos al medio El Tribuno, la agresión fue repentina y extremadamente violenta. En el video que circuló este domingo, se ve cómo uno de los jóvenes derriba a otro contra la calzada y comienza a golpearlo una y otra vez, sin intención de detenerse.

La escena se vuelve aún más escalofriante por los gritos de quienes estaban alrededor: “¡Matalo, matalo, mandalo al hospital!”, se escucha claramente en las imágenes, mientras nadie interviene para proteger a la víctima.

Pese a la brutalidad del ataque, fuentes locales confirmaron que el adolescente golpeado no sufrió heridas graves y se encuentra fuera de peligro. Hasta ahora, no se radicó ninguna denuncia policial.

El video desató una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios repudiaron la violencia y compararon el hecho con el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en 2020 en Villa Gesell.

Vecinos de Güemes aseguraron que este tipo de agresiones se repiten con frecuencia los fines de semana, pero pocas veces se radican denuncias formales.