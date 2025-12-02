Clausuraron una veterinaria: tiraban agujas y jeringas en la vereda

La Veterinaria funcionaba en Independencia al 300, y según denunciaron los vecinos, arrojaban a la vía pública residuos patógenos.

Los vecinos realizaron las denuncias en la Municipalidad, quienes procedieron a realizar una inspección y encontraron un microbasural con residuos patógenos.

La veterinaria fue sancionada, multada y clausurada de manera preventiva por arrojar los residuos y el grave riesgo que esto representa. Agravándose aún más debido a que en la zona hay una escuela.

Tras la clausura, desde la municipalidad se procedió a la limpieza del lugar para prevenir cualquier tipo de contacto con dichos residuos y para prevenir el arrojo de más basura o restos de escombros o poda.