Expulsaron al "Kila" Gonza del Concejo de San Lorenzo, no podrá ejercer cargos públicos de por vida

Tras la condena del exintendente de San Lorenzo, Ernesto Kila Gonza, por delitos de corrupción, el Concejo Deliberante de San Lorenzo, resolvió este lunes apartarlo del cuerpo al edil, tras el pedido formal de la Justicia que le impuso la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

El cuerpo deliberativo resolvió durante la mañana de este lunes, dar lugar al pedido de la Justicia y ejecutar la pena de inhabilitación que pesa sobre el exjefe comunal, lo que implica su salida inmediata del Concejo.

La decisión ya estaba anunciada

La medida judicial había sido anunciada el 16 de este mes, cuando la Oficina Judicial del Tribunal de Impugnación, ante la Sala IV, llevó adelante la audiencia para definir la situación del exintendente.

En esa instancia, Gonza fue condenado a:

Inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier cargo público.

Tres años de prisión de ejecución condicional, pena idéntica a la impuesta al coimputado Sergio Armando.

La inhabilitación implica:

Pérdida del cargo, aun cuando provenga del voto popular.

Privación del derecho electoral.

Incapacidad para acceder a cargos, empleos o comisiones públicas.

Suspensión del cobro de jubilaciones o pensiones (que pasarán a familiares con derecho)

Corrupción en el ejercicio del poder

En el caso de Gonza, la Justicia aplicó además una pena accesoria de inhabilitación debido a que los delitos fueron cometidos mientras ejercía como intendente de San Lorenzo.

El exjefe comunal fue condenado por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, en concurso real.

Un dato político que no pasó desapercibido

Durante la sesión, trascendió que los ediles que representan a La Libertad Avanza no votaron la expulsión directa, sino que acompañaron la postura de que se ejecute estrictamente la resolución judicial.