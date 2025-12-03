Incendio en Alcaidía: “No había matafuegos cerca ni colchones ignífugos”

Tras el incendio ocurrido en la Alcaidía General N°1 de Salta, se continúan dilucidando la condición en la que se encontraba la misma.

Andrés Giordamachi, comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, se refirió a las condiciones previas al siniestro e informó que el lugar tenia fallas de seguridad.

En primer lugar, las celdas no contaban con baños, matafuegos cercanos, cámaras de vigilancia en el pabellón del siniestro ni colchones ignífugos, comentó el comisionado a Radio Salta.

Si bien desde el Comité solicitaron informes a la Fiscalía a cargo, todavía no obtuvieron respuesta y continúan a la espera de una investigación integra.

En el pabellón donde se originó el fuego, las celdas fueron diseñadas para albergar a ocho personas, pero según el informe se pudo conocer que había celdas múltiples con 25 personas y otras con 18, con una ocupación total aproximada de 110 personas. Además Giordamachi sostuvo que las celdas no deben superar más de cuatro personas según el tratado internacional de Derechos Humanos.

Tras el siniestro se encuentran tres reclusos internados bajo seguimiento médico con curaciones y apoyo psicológico.