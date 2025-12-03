Incendio en Alcaidía: “No había matafuegos cerca ni colchones ignífugos”

Justicia03/12/2025
Alcaidía General 1

Tras el incendio ocurrido en la Alcaidía General N°1 de Salta, se continúan dilucidando la condición en la que se encontraba la misma. 

Andrés Giordamachi, comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, se refirió a las condiciones previas al siniestro e informó que el lugar tenia fallas de seguridad.

alcaidiaPresentan un Hábeas Corpus por el incendio en la Alcaidía

En primer lugar, las celdas no contaban con baños, matafuegos cercanos, cámaras de vigilancia en el pabellón del siniestro ni colchones ignífugos, comentó el comisionado a Radio Salta.

Si bien desde el Comité solicitaron informes a la Fiscalía a cargo, todavía no obtuvieron respuesta y continúan a la espera de una investigación integra.

ezequiel avendaño alcaidíaPiden justicia por Ezequiel, el joven que murió en la Alcaidía: “Mi hijo se quedó sin su padre”

En el pabellón donde se originó el fuego, las celdas fueron diseñadas para albergar a ocho personas, pero según el informe se pudo conocer que había celdas múltiples con 25 personas y otras con 18, con una ocupación total aproximada de 110 personas. Además Giordamachi sostuvo que las celdas no deben superar más de cuatro personas según el tratado internacional de Derechos Humanos. 

Tras el siniestro se encuentran tres reclusos internados bajo seguimiento médico con curaciones y apoyo psicológico.  

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día