Piden justicia por Ezequiel, el joven que murió en la Alcaidía: “Mi hijo se quedó sin su padre”

Ezequiel Fernando Avendaño Laime, es el joven de 19 años que falleció tras sufrir quemaduras graves en el incendio ocurrido en el pabellón B1 de la Alcaidía General.

La pareja de Ezequiel, Daira, se sumó al pedido de justicia por su pareja perdió la vida después de estar varios días internado en el hospital San Bernardo.

“Quiero justicia, no me voy a quedar así, voy a luchar hasta el último”

“Mi hijo tiene un año y tres meses y se quedó sin un padre” aseguró la mujer que contó además, que él era el único hijo varón en su familia.

Daira apuntó en contra del personal del Servicio Penitenciario, sosteniendo que la instalaciones no estaban en condiciones por la falta de matafuegos, mientras que los trabajadores también dejaron ingresar al personal de bomberos.

“Pido justicia y que paguen todos los penitenciarios. En ningún momento apagaron el fuego, dejaron que se incendie. Tenían que tener matafuegos o que los bomberos ingresen” afirmó la mujer al OnceTv.

“Quiero justicia, no me voy a quedar así, voy a luchar hasta el último” finalizó.