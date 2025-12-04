A la espera de sesionar: ¿Cómo quedaron conformados los bloques en diputados?

Legislativa04/12/2025
legislatura

Hace dos semanas asumieron los diputados provinciales en Salta. Con varios cambios, se rearmaron los bloques en la Legislatura. 

Mientras se prepara para sesionar con Esteban Amat Lacroix a la cabeza, los bloques quedaron conformados de la siguiente manera:

-Todos por Salta:

  • Enzo Alabi
  • Luis Albeza
  • Esteban Amat Lacroix
  • Gerónimo Arjona
  • David Ayón
  • Laura Deolinda Cartuccia 
  • Marcos Catardo
  • Enzo Chauque 
  • Oscar Chosco
  • Gustavo Dantur
  • Edgard Domínguez
  • Juan José Esteban
  • Omar Exeni
  • Gastón Galíndez 
  • Carlos Jorge 
  • Patricia Hucena
  • Fabio López
  • Luis Mendaña
  • Mirta Miller
  • Sergio Oliva
  • Francisco Orellana
  • Gustavo Orozco
  • Manuel Paz
  • Patricio Peñalba
  • Miguel Plaza
  • Germán Ralle
  • Jorge Restom
  • Rogelio Segundo
  • Daniel Segura
  • Nicolás Taibo
  • Ernesto Tapia
  • Adrián Valenzuela
  • Fabián Valenzuela
  • Héctor Vargas

-La Libertad Avanza:

  • Nicolás Arce
  • Claudio Cansino 
  • María Cayo 
  • María Davids Cornejo
  • Fernanda Domínguez 
  • Alejandro Esper
  • Franco Lastra
  • Sergio López
  • Eduardo Virgili 

 

-Salta Tiene Futuro

  • Juan Cuellar
  • Frida Fonseca 
  • Rodrigo García
  • Mónica Goicoechea
  • Guillermo Kripper
  • Marcelo Lara Gross
  • Marianela Marinaro
  • Néstor Parra
  • David Taranto
  • Socorro Villamayor

 

diputados juraCongreso de la Nación ¿Qué dijeron los diputados salteños al jurar?


En relación a los monobloques quedaron los siguientes:

  • Guillermo Durand Cornejo con Conservador Popular
  • Soledad Farfán con la Unión Cívica Radical 
  • Griselda Galleguillos con Frente Liberal Salteño
  • José Gauffin con Independencia 
  • Marianela Ibarra con Salta Independiente
  • Mónica Juárez con Dr. René Favaloro
  • Matías Monteagudo con Unión Salteña – UCR
Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día