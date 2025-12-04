A la espera de sesionar: ¿Cómo quedaron conformados los bloques en diputados?

Hace dos semanas asumieron los diputados provinciales en Salta. Con varios cambios, se rearmaron los bloques en la Legislatura.

Mientras se prepara para sesionar con Esteban Amat Lacroix a la cabeza, los bloques quedaron conformados de la siguiente manera:

-Todos por Salta:

Enzo Alabi

Luis Albeza

Esteban Amat Lacroix

Gerónimo Arjona

David Ayón

Laura Deolinda Cartuccia

Marcos Catardo

Enzo Chauque

Oscar Chosco

Gustavo Dantur

Edgard Domínguez

Juan José Esteban

Omar Exeni

Gastón Galíndez

Carlos Jorge

Patricia Hucena

Fabio López

Luis Mendaña

Mirta Miller

Sergio Oliva

Francisco Orellana

Gustavo Orozco

Manuel Paz

Patricio Peñalba

Miguel Plaza

Germán Ralle

Jorge Restom

Rogelio Segundo

Daniel Segura

Nicolás Taibo

Ernesto Tapia

Adrián Valenzuela

Fabián Valenzuela

Héctor Vargas

-La Libertad Avanza:

Nicolás Arce

Claudio Cansino

María Cayo

María Davids Cornejo

Fernanda Domínguez

Alejandro Esper

Franco Lastra

Sergio López

Eduardo Virgili

-Salta Tiene Futuro

Juan Cuellar

Frida Fonseca

Rodrigo García

Mónica Goicoechea

Guillermo Kripper

Marcelo Lara Gross

Marianela Marinaro

Néstor Parra

David Taranto

Socorro Villamayor



En relación a los monobloques quedaron los siguientes: