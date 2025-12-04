A la espera de sesionar: ¿Cómo quedaron conformados los bloques en diputados?Legislativa04/12/2025
Hace dos semanas asumieron los diputados provinciales en Salta. Con varios cambios, se rearmaron los bloques en la Legislatura.
Mientras se prepara para sesionar con Esteban Amat Lacroix a la cabeza, los bloques quedaron conformados de la siguiente manera:
-Todos por Salta:
- Enzo Alabi
- Luis Albeza
- Esteban Amat Lacroix
- Gerónimo Arjona
- David Ayón
- Laura Deolinda Cartuccia
- Marcos Catardo
- Enzo Chauque
- Oscar Chosco
- Gustavo Dantur
- Edgard Domínguez
- Juan José Esteban
- Omar Exeni
- Gastón Galíndez
- Carlos Jorge
- Patricia Hucena
- Fabio López
- Luis Mendaña
- Mirta Miller
- Sergio Oliva
- Francisco Orellana
- Gustavo Orozco
- Manuel Paz
- Patricio Peñalba
- Miguel Plaza
- Germán Ralle
- Jorge Restom
- Rogelio Segundo
- Daniel Segura
- Nicolás Taibo
- Ernesto Tapia
- Adrián Valenzuela
- Fabián Valenzuela
- Héctor Vargas
-La Libertad Avanza:
- Nicolás Arce
- Claudio Cansino
- María Cayo
- María Davids Cornejo
- Fernanda Domínguez
- Alejandro Esper
- Franco Lastra
- Sergio López
- Eduardo Virgili
-Salta Tiene Futuro
- Juan Cuellar
- Frida Fonseca
- Rodrigo García
- Mónica Goicoechea
- Guillermo Kripper
- Marcelo Lara Gross
- Marianela Marinaro
- Néstor Parra
- David Taranto
- Socorro Villamayor
En relación a los monobloques quedaron los siguientes:
- Guillermo Durand Cornejo con Conservador Popular
- Soledad Farfán con la Unión Cívica Radical
- Griselda Galleguillos con Frente Liberal Salteño
- José Gauffin con Independencia
- Marianela Ibarra con Salta Independiente
- Mónica Juárez con Dr. René Favaloro
- Matías Monteagudo con Unión Salteña – UCR
