Congreso de la Nación ¿Qué dijeron los diputados salteños al jurar?

Este miércoles juraron los diputados salteños en la Cámara Baja Nacional. A partir de ahora quedan incorporados a partir del 10 de diciembre.

En primer lugar, juraron los diputados Bernardo Biella, Carlos Zapata y Gabriela Flores. El primero bajó desde su banca directo a prestar juramento, mientras que los libertarios aprovecharon para abrazar con sus compañeros de militancia a medida que iban avanzando

Juraron por Dios, por la patria y los santos evangelios según se pronunciaron en la Cámara. Zapata y Flores se limitaron solamente a decir “si, juro”. Pero Biella, optó por pronunciarse y dijo: “por las familias salteñas y un país más federal, si, juro”.

En otra tanda, le tocó a la cuarta salteña. La diputada Eliana Bruno llegó en reemplazo de Emilia Orozco quien pasó al Senado de la Nación. También juró por Dios, la patria y los santos evangelios.

Al igual que Biella, optó por decir una palabra al momento de jurar. “Por la provincia de Salta, por el interior, por mi ciudad y por una Argentina en Libertad, si, juro” afirmó.

Bruno, es oriunda de Orán, donde se desempeña en dependencias nacionales tras la llegada del gobierno libertario.