Consumo del pan: "Hay entre un 25% y un 30% menos de ventas en lo que va del año"

El 2025 está siendo uno de los años más duros para el sector panadero salteño. Así lo confirmó Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos, en diálogo con Informate Salta, al describir un panorama atravesado por la caída del consumo, el aumento de costos y un bolsillo cada vez más ajustado.

“Han subido muchísimo los precios después de la devaluación y el bolsillo de la gente quedó por demás apretado. Eso hizo que el consumo vaya en permanente caída”, aseguró Romano, dejando en claro que el impacto económico golpeó de lleno a uno de los rubros más tradicionales.

El referente del sector recordó que, a diferencia de años anteriores, los precios ya no están regulados: “El pan hoy está liberado, hay que cambiar la mentalidad. Desde que asumió Milei nosotros ya no fijamos precio. El Estado no fija precio ni las cámaras ni nadie”.

Pero el principal problema no es el precio: es la falta de consumo. Según Romano, el derrumbe es contundente: entre un 25% y un 30% menos de ventas en lo que va del año, especialmente en productos que no son de primera necesidad.

“Lo que más nos pega es la falta de dinero en el bolsillo de la gente para consumir una medialuna o una especialidad”, explicó.

¿Y las fiestas?

De cara a las fiestas, el sector no espera un repunte significativo. Romano señaló que actualmente el mayor movimiento se observa en productos artesanales, pero el pan fresco pierde terreno frente a las ofertas de supermercados y promociones que resultan más accesibles para los consumidores.

“Por ejemplo, a veces el consumo repunta, pero solo por dos días, y así no nos sirve”, expresó.

El golpe económico también llegó al empleo. La falta de ventas obligó a muchas panaderías a reducir personal o recortar turnos: “Ya no existen las changas. Algunos trabajadores mermaron sus horas. Antes hacían 8 o 9 horas, ahora hacen 4 o 5 por la caída del consumo”, lamentó.

“Se hace tremendamente difícil, sobre todo para las pymes. Mantener el costo fijo en este contexto es casi imposible”