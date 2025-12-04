La chilena Enap comprará petróleo de Vaca Muerta por 12.000 millones de dólares y consolida el mayor contrato de su historia

La Empresa Nacional del Petróleo de Chile (Enap) firmó un megacontrato con YPF, Vista Energy, Shell y Equinor para importar, entre 2026 y 2033, más de 75.000 barriles diarios de petróleo de Vaca Muerta, por un valor proyectado cercano a 12.000 millones de dólares. El suministro se realizará a través del Oleoducto Trasandino (Otasa), reactivado en 2023 tras 17 años sin operar.

Un acuerdo histórico para Chile y un impulso estratégico para Vaca Muerta

Enap destacó que se trata del mayor contrato comercial de su historia. Para dimensionar su escala, la compañía recordó que el intercambio comercial anual total entre Argentina y Chile ronda hoy los 8.000 millones de dólares, una cifra que será ampliamente superada por estas exportaciones petroleras, equivalentes a unos 1.500 millones de dólares por año.

El gerente general de Enap, Julio Friedmann, afirmó que el acuerdo es “un hito de mucha relevancia” alineado con la estrategia corporativa hacia 2040, al mejorar la competitividad de la empresa y reforzar la seguridad energética de Chile. Con este volumen, Enap podrá abastecer el 35% de su demanda anual de crudo mediante un suministro estable, continuo y sin depender de condiciones marítimas.

El rol clave del Oleoducto Trasandino

El contrato se sustenta en la operación del Otasa, un ducto de 400 kilómetros que conecta Puesto Hernández, en el norte neuquino, con la refinería de Enap en Hualpén, en la región del Biobío. Transportar por oleoducto reduce costos, tiempos logísticos y exposición a contingencias, comparado con el despacho marítimo, habitualmente condicionado por el clima y la congestión portuaria.

Además, Enap resaltó que el crudo de Vaca Muerta posee menor contenido de azufre que el proveniente de otros proveedores, lo que representa una ventaja ambiental y operativa para sus refinerías.

Chile también exportará crudo patagónico por el Pacífico

El acuerdo impulsa otro movimiento estratégico: Enap utilizará el Terminal Marítimo de San Vicente, en Talcahuano, como nuevo nodo logístico para exportar por el Pacífico el petróleo de Vaca Muerta que sus refinerías no procesen. La estatal chilena busca así posicionarse como operador clave en el corredor energético que puede conectar la cuenca neuquina con mercados asiáticos.

Un contrato que refuerza el vínculo energético binacional

Con este convenio, Vaca Muerta amplía su presencia en el mercado regional y Chile diversifica sus fuentes de abastecimiento en un contexto global volátil. Para las productoras argentinas, el acuerdo asegura un flujo sostenido de exportaciones por más de siete años, consolidando la proyección internacional del shale neuquino.

La operación, que comenzará en enero de 2026, representa un salto cualitativo en la integración energética entre ambos países y reafirma el rol estratégico del Oleoducto Trasandino como corredor para la salida del crudo no convencional argentino hacia el Pacífico.