“Quiero dar con el autor intelectual”, habló el dirigente de Central que fue amenazado

A días del clásico, un dirigente de Central Norte, volvió a ser blanco de amenazas con nuevas pintadas anónimas, la segunda en menos de un mes.

Se trata de Daniel Cointe, vocal de la Comisión Directiva, quien apuntó directamente contra los responsables. “No me preocupan las pintadas, lo que quiero es saber quién es el autor intelectual”, expresó en diálogo con InformateSalta.

Cointe dijo desconocer el origen del ataque y reclamó una respuesta rápida de la Policía para identificar a los responsables. “Espero que la investigación pueda establecer al culpable”, señaló.

Pese a las intimidaciones, sostuvo que el amistoso ante Juventud no debe suspenderse. “Si es una cuestión de barras, la Policía se hará cargo de la seguridad. No podemos quedar a merced de un par de delincuentes para organizar un evento deportivo”, advirtió.

Por último, remarcó que retroceder ante estas amenazas sería abrirle la puerta a los violentos dentro del club. “No hay que permitir que te condicionen la vida”, concluyó.

Empezaron a limpiar las pintadas

InformateSalta pudo constatar que en las últimas horas, comenzó la limpiezas de las pintadas amenazantes.