El hincha que realizó las pintadas en Central Norte, quedó alojado en la Alcaidía

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de imputación por el hombre que realizó pintadas en las instalaciones del Club Central Norte.

El fiscal lo imputó por la presunta comisión del delito de amenazas y negó su vinculación con los hechos. Tras la imputación, quedó alojado en la Alcaídia.

El imputado fue detenido ayer en B° 20 de febrero, cuando circulaba en un vehículo particular que luego fue secuestrado.