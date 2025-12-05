El hincha que realizó las pintadas en Central Norte, quedó alojado en la Alcaidía

El hincha que realizó las pintadas en Central Norte, quedó alojado en la AlcaidíaJusticia05/12/2025
Este viernes se llevó a cabo la audiencia de imputación por el hombre que realizó pintadas en las instalaciones del Club Central Norte.
El fiscal lo imputó por la presunta comisión del delito de amenazas y negó su vinculación con los hechos. Tras la imputación, quedó alojado en la Alcaídia.
El imputado fue detenido ayer en B° 20 de febrero, cuando circulaba en un vehículo particular que luego fue secuestrado.
