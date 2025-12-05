Alquilar hombres por horas: El negocio que es furor en Letonia

Letonia muestra un desequilibrio de género que ya condiciona la vida cotidiana: hay apenas 84 hombres por cada 100 mujeres, según datos oficiales. Esa relación dispar abrió paso a un mercado inusual y rentable: las empresas que ofrecen maridos por hora, profesionales contratados para tareas domésticas, acompañar a eventos o resolver arreglos puntuales.

Servicio práctico, no sentimental

Aunque el nombre suene pintoresco, el servicio no es romántico: los maridos por hora se ocupan de montar muebles, arreglar enchufes, pintar paredes y hasta hacerse cargo de mudanzas ligeras. En Riga varias firmas los ofrecen y la demanda es tal que, según operadores locales, es habitual tener que reservar con semanas de antelación.

El fenómeno dibuja una paradoja: para ciertos solteros puede ser una ventaja encontrar compañía o ayuda fácilmente, mientras que para muchas mujeres locales la competencia por parejas se intensifica. Un video viral de viajes mostró ese contraste y alimentó el debate sobre cómo la demografía transforma relaciones, mercados laborales y costumbres tradicionales en Letonia.

Sociólogos consultados señalan que casos como este son ejemplos claros de cómo las cifras poblacionales modelan conductas y crean ocupaciones inesperadas. El puesto de ‘marido por hora’ se sostiene en la intersección entre necesidad y oferta: habilidades prácticas que antes eran asumidas por la familia hoy se monetizan y se organizan como un servicio urbano.

Curiosidad con impacto social

En la capital, empresas especializadas reclutan hombres con oficio en carpintería, fontanería o electricidad y los promocionan como solución rápida para emergencias del hogar. Además de tareas técnicas, algunos clientes piden acompañamiento a cenas o actos cuando prefieren no acudir solas. El servicio abre dudas sobre límites profesionales y contextos en los que se ofrece.

Los analistas advierten que la normalización de estos trabajos puede redefinir roles de género y generar oportunidades económicas en un mercado con mano de obra masculina escasa. Para muchos hombres jóvenes es una fuente de ingreso estable; para las mujeres, una respuesta práctica a la escasez. El negocio crece y obliga a repensar servicios urbanos básicos. /La 100