Un helicóptero se desplomó sobre una cancha de tenis en Capital Federal

Un helicóptero con dos pasajeros y su piloto cayó este jueves por la noche en pleno barrio de Palermo, y generó momentos de tensión y un gran despliegue de equipos de emergencia.

El accidente se produjo pasadas las 20 en las canchas de tenis ubicadas sobre Jerónimo Salguero al 3400, al costado de la Autopista Arturo Illia. La aeronave quedó completamente destrozada tras el impacto y hay tres heridos.

Según informaron fuentes policiales, los tres ocupantes del helicóptero, dos hombres y una mujer, lograron salir de la aeronave por sus propios medios. “Se encuentran fuera de la aeronave, conscientes y con vida”, detallaron.

También explicaron que “el piloto es el que presenta lesiones graves”, mientras que el pasajero sufrió politraumatismos y la mujer -de 32 años- no presentaría heridas. Todos fueron trasladados al Hospital Fernández.

El accidente provocó un importante operativo de seguridad. Unos 12 móviles llegaron en la zona para coordinar el procedimiento y asegurar el perímetro. Además, se dispuso un corte total en el área para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Las causas del accidente todavía no fueron informadas y la zona permanece bajo resguardo mientras se realizan las pericias correspondientes. (con información de TN)