Milei acelera las reformas y ya pone en marcha el operativo reelección para 2027

Javier Milei avanza como si estuviera en una recta con el acelerador a fondo. Todavía bajo el efecto político de la victoria electoral del 26 de octubre, el Presidente mete presión sobre el Congreso para que convierta en ley cuanto antes el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas clave, empezando por la laboral, tributaria y penal. Al mismo tiempo, junto a su hermana Karina, ya diseña la estrategia para buscar la reelección en 2027.

En la Casa Rosada admiten que el trámite legislativo podría demandar más tiempo del que el propio Milei imaginaba. El llamado a sesiones extraordinarias durante diciembre apunta, en el mejor de los escenarios, a lograr la sanción del Presupuesto 2026 y, al menos, dictámenes en comisión de la reforma laboral en el Senado, resistida por el peronismo y la CGT.

El apoyo de los gobernadores aparece como condición indispensable. Los mandatarios provinciales escucharon promesas del ministro del Interior, Diego Santilli, pero ahora esperan señales concretas de Luis "Toto" Caputo. "Quieren números y compromisos que se cumplan", resumen en los despachos oficiales.

En Diputados, el peso de los bloques provinciales crece. Un interbloque ya reúne 22 legisladores y busca convertirse en árbitro de cada votación. Allí confluyen los 18 de Provincias Unidas, que responden a los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Chubut, además de dos diputados de Encuentro Federal, Miguel Pichetto y Nicolás Massot, y dos de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

En paralelo, los gobernadores peronistas de Salta, Catamarca y Tucumán intentan capitalizar su representación en ambas cámaras para arrancar beneficios concretos para sus provincias. Los radicales, por su parte, terminarán de ordenar su estrategia legislativa luego de renovar autoridades partidarias, mientras que el PRO alineado con Mauricio Macri es observado de cerca por Santilli, Karina Milei y Santiago Caputo: en este contexto, cada voto pesa.

Pero las urgencias parlamentarias no son la única preocupación del Presidente. El operativo reelección ya está en marcha. Hace una semana, en Mar del Plata y frente a unos 600 dirigentes de La Libertad Avanza -entre ellos legisladores y concejales bonaerenses-, Karina Milei trazó los lineamientos para que el espacio se quede con la gobernación de la Provincia de Buenos Aires en 2027 y refuerce así la candidatura de su hermano a un segundo mandato.

El esquema que imaginan es un triángulo de poder: Casa Rosada, provincia de Buenos Aires y jefatura de Gobierno de la Ciudad. Acompañada por Martín y "Lule" Menem, Karina fue explícita: "Hay que ir por la reelección de Javier Milei", dijo ante la militancia libertaria.

En ese plan reaparece la reforma electoral que el año pasado impulsó Santiago Caputo. El proyecto propone, entre otros puntos, extender el uso de la Boleta Única de Papel no solo a las elecciones nacionales, sino también a los comicios provinciales, además de rediseñar por completo el financiamiento de los partidos políticos, un objetivo tan ambicioso como complejo.

También está en discusión el futuro de las PASO. Si bien en un comienzo todo el espacio coincidía con Milei en eliminar las primarias abiertas, hoy aparecen voces internas que piden revisar esa postura y mantener alguna instancia de competencia ordenada dentro de la coalición.

Mientras tanto, Milei insiste en que la aprobación del Presupuesto y de las reformas estructurales es la prioridad absoluta. Sin esas leyes sancionadas, admiten en su entorno, el programa de gobierno corre riesgo. De allí la frase que lanzó el propio Presidente: "Si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato".

El jefe de Estado sabe, además, que si cumple con las condiciones que le exigen el FMI y Washington, contará con el apoyo abierto de Donald Trump, como ya ocurrió durante la campaña para las legislativas de este año. Lo que sigue siendo una incógnita es qué tipo de país tendrá la Argentina una vez que se apliquen las reformas que le reclaman a Milei en el frente externo y que él pretende validar en las urnas dentro de dos años.