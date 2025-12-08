Japón emite alerta de tsunami tras un potente sismo de magnitud 7,2 en el norte del país

El sismo fue de magnitud 7,2, ocurrió frente a las costas de Aomori y Hokkaido y generó advertencias por posibles olas de hasta tres metros

El sismo fue de magnitud 7,2, ocurrió frente a las costas de Aomori y Hokkaido y generó advertencias por posibles olas de hasta tres metros

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés) informó que un potente terremoto sacudió la costa norte del país durante la noche del lunes, lo que motivó la emisión de una alerta de tsunami para varias zonas costeras.

El movimiento sísmico se registró alrededor de las 23.15 (hora local) frente a las costas de Aomori y Hokkaido. De acuerdo con los datos preliminares, alcanzó una magnitud de 7,2 grados en la escala de Richter y tuvo su epicentro a unos 50 kilómetros de profundidad.

Tras el temblor, NERV —la aplicación japonesa de prevención de desastres que emite alertas en tiempo real— advirtió: “Se esperan olas de hasta tres metros. Quienes se encuentren cerca de zonas costeras, ríos o lagos deben evacuar a zonas más altas inmediatamente”.

Como medida preventiva, los servicios de trenes bala Shinkansen fueron suspendidos en toda la costa noreste del país. En tanto, las autoridades informaron que, hasta el momento, no se detectaron anomalías en las centrales nucleares de Fukushima, Higashidori ni Onagawa.

El sismo también fue percibido en Tokio, ubicada a más de 700 kilómetros de la prefectura de Aomori, aunque sin que se reportaran daños en la capital.

Según consignó la agencia de noticias Kyodo, con datos de la JMA, se registró un tsunami con olas de aproximadamente 40 centímetros en la localidad de Urakawa, en Hokkaido.

Japón se encuentra ubicado sobre el llamado “Anillo de Fuego del Pacífico”, una extensa zona de alta actividad sísmica y volcánica, y concentra cerca del 20% de los terremotos mundiales de magnitud seis o superior. /La Nación