Identificaron a los acusados de provocar el incendio que dejó un muerto en la Alcaidía

Dos internos fueron individualizados como los responsables del incendio ocurrido en el pabellón B1 de la Alcaidía General de Salta, que dejó un saldo de 22 detenidos lesionados y un fallecido.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, informó que un hombre de 33 años y otro de 25 fueron imputados como coautores de los delitos de estrago doloso con peligro de muerte y estrago doloso seguido de muerte en concurso ideal.

El fiscal explicó que la acción generó un peligro común dentro de la celda, poniendo en riesgo la integridad de los otros 23 internos que permanecían encerrados y que solo pudieron ser salvados por la intervención del personal del Servicio Penitenciario con matafuegos. Entre los heridos, uno falleció el 8 de noviembre debido a shock séptico, falla multiorgánica y quemaduras graves.

La investigación continúa en curso y, según López Soto, no se descartan nuevas imputaciones a medida que se recojan más pruebas y declaraciones.

El modus operandi

La investigación determinó que los acusados iniciaron el fuego colocando colchones y prendas contra las rejas de la celda, bloqueando la ventilación y asegurándolos con un catre.

Los colchones habrían sido prendidos con un mechero improvisado con papel higiénico, lo que provocó la combustión y el incendio total de la celda.