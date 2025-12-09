Basta al pago obligatorio al INACAP: rechazo a “costos ocultos” en la paritaria de comercio

Aunque se había suspendido, volvió a ser obligatorio. Empresas denuncian que no aporta beneficios reales a los trabajadores y piden que se sume al salario de bolsillo de ellos. “Nos cobran por una mesa en la que no estamos”, reclaman.



El Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) vuelve a estar en el centro de la polémica. Este organismo, que recauda más de $30 mil millones al año por un aporte obligatorio, había sido alcanzado por el Decreto 149/2025 que impulsó el ministro Federico Sturzenegger para eliminar cargas económicas impuestas desde las paritarias a quienes no son parte de las cámaras. Sin embargo, una medida judicial lo dejó fuera del alcance de esa desregulación, y el aporte volvió a ser obligatorio... aunque no brinde capacitación efectiva a los trabajadores.

¿Qué es INACAP y por qué genera tanta controversia?



INACAP fue creado como un instituto de capacitación para el sector comercio, con el objetivo de profesionalizar a los trabajadores. Pero en la práctica, lo que muchas empresas denuncian es que esos fondos no se traducen en beneficios reales. Ni cursos gratuitos, ni formación concreta, ni mejoras para los empleados. Sin embargo, con cada paritaria, el aporte crece y sigue siendo obligatorio para todos los empleadores del rubro.

Se trata de un 0,5% del salario base de la categoría Maestranza A por cada trabajador. La recaudación se reparte, en gran parte, entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), es decir, las mismas entidades que negocian las paritarias y acuerdan los aumentos.

Lo que se quiso cambiar... y lamentablemente no se pudo



Con la intención de eliminar aportes forzosos a entidades que no representan directamente a todos los empleadores, el Gobierno Nacional había establecido que ningún acuerdo colectivo podía imponer cargas económicas salvo aceptación voluntaria. Pero INACAP presentó una medida cautelar alegando ser “independiente” de las cámaras empresariales, y logró quedar fuera de esa disposición.

Así, el cobro sigue vigente. Aunque el trabajador no reciba ningún tipo de capacitación, la empresa debe seguir pagando. Y con cada aumento salarial, también sube el monto a aportar.

Más aportes sin contraprestación



El caso de INACAP no es el único que genera ruido. Los empresarios también apuntan contra otros conceptos “heredados” de convenios pasados que siguen vigentes, como:

La Estrella, el seguro de retiro obligatorio que desde junio representa el 1,6% del salario.



La contribución COVID-19 a OSECAC, que se cobra desde 2021 incluso si el trabajador no está afiliado, y a pesar de que la pandemia terminó.



Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), fueron claros: “Nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”. Reclaman ser incluidos en la discusión paritaria y que todos estos aportes pasen a formar parte del salario del trabajador.

¿Quién representa a quién?



La mayor crítica de los mayoristas y pymes es que los aumentos y aportes son definidos por grandes cámaras que no representan a todo el sector. “Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta”, exclamaron desde CADAM, y reiteraron que muchos de estos costos laborales encarecen la actividad, promueven la informalidad y se terminan trasladando a precios, afectando también al consumidor.

¿Hacia una reforma real?



El caso INACAP es solo uno de los ejemplos que empujan a las pymes a reclamar una urgente reforma laboral. Una que contemple no solo los derechos del trabajador, sino también la viabilidad de las empresas que los emplean.