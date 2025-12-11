Caso Liam Payne: Conceden prisión domiciliaria a uno de los acusados

La Justicia argentina otorgó la prisión domiciliaria a Brian Nahuel Paiz, uno de los imputados en la causa por la muerte del cantante británico Liam Payne, ocurrida en octubre de 2024 en el hotel CasaSur de Palermo.

Paiz, un mozo del establecimiento, está acusado de haber entregado la droga que habría consumido el ex One Direction antes de caer desde un tercer piso. La Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite y Gustavo Bruzzone; resolvió concederle el beneficio, que incluye el uso de tobillera electrónica.

La defensa había solicitado el arresto domiciliario argumentando problemas de salud del imputado durante su detención en la alcaidía de la Policía de la Ciudad. Aunque la fiscalía se opuso y el tribunal de juicio rechazó inicialmente el pedido, finalmente la Cámara hizo lugar al recurso presentado por los abogados de Paiz.

Según el fallo, el camarero no posee antecedentes penales, cuenta con domicilio fijo y no existen riesgos procesales. No obstante, en la resolución se recordó que Paiz se mudó sin informar a la Justicia, situación que motivó una orden de captura en su momento.

En el expediente consta que, según los resultados de la autopsia, Payne tenía en su organismo alcohol, cocaína y un antidepresivo prescripto. Ese “policonsumo” habría provocado que el joven no estuviera plenamente consciente, o incluso en un estado de disminución notoria o abolición de la consciencia, al momento de la caída fatal.