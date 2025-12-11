Confirmado: Javier Mónico dejará el Senado para asumir como Secretario de Justicia de Salta

El senador por Rosario de la Frontera pidió licencia desde el 15 de diciembre. Se suma al Gabinete del Ejecutivo Provincial en un área clave.



Los cambios en el Gabinete Provincial siguen avanzando, y este jueves se confirmó una movida política de peso: el senador Javier Mónico Graciano dejará su banca para incorporarse al Ejecutivo salteño como próximo Secretario de Justicia de la Provincia.

La Cámara de Senadores aprobó la solicitud de licencia presentada por el legislador, que comenzará a regir a partir del 15 de diciembre. La decisión se enmarca en la posibilidad cierta de asumir funciones en el Poder Ejecutivo, tal como él mismo lo expresó en una nota enviada al presidente del cuerpo.

Licencia por cargo en el Ejecutivo



La solicitud fue realizada en base a los artículos 97 inciso 2° y 102 de la Constitución Provincial, que contemplan la posibilidad de que un legislador solicite licencia para ejercer una función pública en otro poder del Estado, previa autorización de la Cámara. Mientras dure la licencia, será reemplazado por el suplente inmediato, y cesarán las inmunidades parlamentarias.

Si bien oficialmente no se había detallado el cargo, fuentes del entorno confirmaron a Informatesalta que Mónico Graciano asumirá como Secretario de Justicia, dentro del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.

De legislador a funcionario clave



Con este paso, el rosarino pasará a tener un rol central en temas como la articulación con el Poder Judicial, la modernización del sistema de justicia, el fortalecimiento institucional y la promoción del acceso equitativo a la justicia en toda la provincia.

Su designación se dará en el marco de los anuncios de renovación de equipos que el Gobierno viene preparando desde hace semanas. Algunos de los nuevos funcionarios asumirán el próximo lunes.

¿Névora Secretaria de Gobierno?

En ese mismo acto, también sería oficializada Oriana Névora como nueva Secretaria de Gobierno, un puesto clave en el núcleo político del Ministerio de Gobierno que estará en manos de Ignacio Jarzún.

Oriana Nevora es una abogada tartagalense que ganó visibilidad en el ámbito público durante los últimos años por su participación en la política provincial, aunque primero dentro del PRO.

Luego saltó como candidata a diputada nacional en el pasado mes de Octubre dentro del frente oficialista que apoya al gobernador de Salta, Primero Los Salteños.

Névora, quien fue reina de la belleza de los estudiantes en su adolescencia, ha adoptado un activo rol en las redes sociales con fuertes denuncias primero en el norte provincial y luego ya en toda la provincia.