Reconocen que son ilegales, no quieren pagar ni ser trasladados: polémica protesta de feriantes de Ciudad del Milagro

Una nueva polémica se generó tras la protesta de un grupo de feriantes de Ciudad del Milagro, quienes se manifestaron frente a la Secretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad exigiendo volver a ocupar un espacio que utilizaron durante años de manera irregular. A pesar de reconocer que nunca pagaron impuestos ni contaban con habilitación, ahora se oponen a los controles y al ordenamiento del espacio público impulsado por la gestión municipal.

La protesta fue protagonizada por unas 45 familias que durante más de dos décadas ocuparon informalmente un tramo de avenida Batalla de Salta, en Bº Ciudad del Milagro, para desarrollar su feria. Según indicaron, fueron desalojados por obras de mejora vial y no aceptan ser trasladados a otro punto como barrio Mosconi, donde aseguran que las ventas no son buenas. Sin embargo, ellos mismos admiten que no tributan y que solo tenían un permiso de tránsito, sin cumplir con las normas mínimas que exige cualquier actividad comercial formal. Así lo indicó el propio Jorge Villa, presidente de esa feria barrial.

Desde la Municipalidad se dejó en claro que el objetivo es ordenar, controlar y garantizar la seguridad en los espacios públicos, tanto para los vecinos como para quienes comercializan. “No se puede permitir que cada uno haga lo que quiere, donde quiere y sin respetar la ley”, señalaron fuentes oficiales.



Además, recalcaron que hay alternativas para que los feriantes trabajen, pero deben hacerlo en condiciones regulares. La protesta, lejos de mostrar voluntad de diálogo, dejó expuesta una situación donde la informalidad y la desigual competencia, generando tensiones con una ciudad que necesita avanzar hacia el orden y la equidad.



Un dato llamativo

En Mayo del año pasado, fue la misma Municipalidad la que trabajó con los feriantes para ofrecerles a unos 16 puesteros que se ubicarán sobre la calle Batalla de Salta para evitar la obstrucción de las veredas.



La idea era que viernes, sábados y domingos funcione esa especie de paseo de compras a cielo abierto ubicado en Ciudad del Milagro, sobre esta avenida muy comercial, muy angosta y de mucho tránsito.

Antes lo hacían en las veredas, pero con la ayuda de la Municipalidad se había dispuesto que se ubiquen sobre la calle, y asi se puedan organizar de buena manera y eviten la obstrucción de las mismas sin perjudicar a los vecinos.



Al parecer, las autoridades, tanto de Espacios Públicos, como de Tránsito municipal ahora advirtieron lo complicado que resultaba esta operartoria y decidieron que ya no se pueden instalar allí. Sería bueno, de paso, que además se avance en su regularización tributaria e impositiva.