Seguridad pide que jueces y fiscales opinen sobre los “trapitos”

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, participó de la reunión ampliada de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y régimen Previsional en la Cámara de Senadores, en la cual se expusieron temas relacionados a la modificación del Código Contravencional.

En las sugerencias de modificaciones al articulo 77, se propone aumentar las sanciones de arresto para los conocidos “trapitos” que se encuentran en la vía publica sin autorización, estableciendo casos agravados que llevarían a de 20 a 40 los días de arresto, mientras que en otros casos se impulsaría el cumplimiento de tareas comunitarias como alternativa.

Avellaneda manifestó su acompañamiento al proyecto y expuso el importante trabajo que lleva adelante la Policía de la Provincia con los Operativos de Protección Ciudadana para desalentar la presencia de quienes ejercen esa actividad.

Lo fundamental será contar con una evaluación integral con otros organismos, contar con aportes de jueces y fiscales sobre el tema.

Proyecto de ley

El intendente capitalino, Emiliano Durand había anunciado anteriormente su apoyo al proyecto de ley que prevé sanciones más severas para quienes cobran estacionamiento de manera ilegal.

Contempla además un arresto efectivo cuando la actividad se realice durante eventos masivos, cuando la víctima sea una mujer o cuando se identifique la presencia de jefes o promotores que organicen estas practicas intimidatorias.

El senador Carrizo, sostuvo también que esta medida busca asegurar la convivencia y la tranquilidad tanto de los vecinos como de turistas.