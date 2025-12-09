Trapitos a las piñas y armados a metros de la Terminal de General Güemes

Trapitos a las piñas y armados a metros de la Terminal de General GüemesSociedad09/12/2025
Se viralizó a través de las redes sociales un video que muestra un nuevo hecho de violencia que tiene involucrados a trapitos, esta vez en la localidad de General Güemes.
El sábado por la noche, en calle Carlos Gardel a metros de la terminal de ómnibus de General Güemes, dos hombres se trenzaron a golpes de puño. Seguidamente, uno de ellos toma un arma blanca y ataca a otro que estaba en el lugar.
Se puede ver en el video como lo invita a pelear mientras arrastra el arma por la calle.
Este es un nuevo hecho donde se ven involucrados trapitos, los cuales comprometen la seguridad de los vecinos. En muchos casos, se encuentra alcoholizados y hasta bajo los efectos de estupefacientes.
Últimas noticias
En enero comenzará el plan de arreglo de calles, sostuvo el intendente de General Güemes
Por Guillermo CaliuoloInterior09/12/2025
Te puede interesar
Fiestas libres de pirotecnia: "Se debe avanzar en una Ley de prohibición de la pirotecnia para uso doméstico"
Por Guillermo CaliuoloSociedad09/12/2025
El Carril: Cómo se prepara el pan de Navidad más grande del Mundo
Mariangeles QuinterosSociedad09/12/2025
La Navidad se prendió en la provincia: Así se ven los arbolitos en los diferentes municipios de Salta
Por Lucas CalisayaSociedad09/12/2025
¡Cuidado con lo clandestino! Así deben prepararse los comercios que venden fuegos artificiales
Mariangeles QuinterosSociedad09/12/2025
Lo más visto