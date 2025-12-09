Trapitos a las piñas y armados a metros de la Terminal de General Güemes

Se viralizó a través de las redes sociales un video que muestra un nuevo hecho de violencia que tiene involucrados a trapitos, esta vez en la localidad de General Güemes.

El sábado por la noche, en calle Carlos Gardel a metros de la terminal de ómnibus de General Güemes, dos hombres se trenzaron a golpes de puño. Seguidamente, uno de ellos toma un arma blanca y ataca a otro que estaba en el lugar.

Se puede ver en el video como lo invita a pelear mientras arrastra el arma por la calle.

Este es un nuevo hecho donde se ven involucrados trapitos, los cuales comprometen la seguridad de los vecinos. En muchos casos, se encuentra alcoholizados y hasta bajo los efectos de estupefacientes.