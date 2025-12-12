El Ballet Salta emitió un comunicado tras la condena a su directora: “La sentencia no está firme”

Luego de conocerse la sentencia judicial que impone diez años de prisión a su directora, Marina Jiménez, el Ballet Salta emitió un comunicado oficial y aclaró que el fallo aún no está firme, ya que resta la presentación de los fundamentos y el avance de los recursos legales correspondientes.

La institución informó que Jiménez continúa eximida de prisión y cumpliendo con las obligaciones procesales mientras se mantiene a disposición de la Justicia.

La organización cultural señaló que evita realizar valoraciones sobre el contenido del veredicto o aspectos del proceso judicial, al considerar que cualquier manifestación podría interferir en las instancias aún en curso.

Remarcó también su respeto por el funcionamiento del sistema judicial y por el trabajo de todos los organismos involucrados en la causa.

En el comunicado, el Ballet Salta destacó sus más de 50 años de trayectoria artística y educativa en la provincia, afirmando que continuará desarrollando sus actividades y proyectos adaptándose al contexto judicial y priorizando el funcionamiento institucional.

Finalmente, la institución agradeció el trato respetuoso recibido ante un tema “sensible” y puso a disposición los canales oficiales para seguir informando sobre la situación.