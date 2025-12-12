“El juicio fue demasiado rápido, no hubo pruebas”, aseguró la directora del Ballet Salta

Luego de recibir una condena de 10 años de prisión por abuso sexual contra su nieto, la histórica directora del Ballet Salta, Marina Jiménez, negó las acusaciones, cuestionó la rapidez del juicio realizado en Buenos Aires y afirmó que “no hubo pruebas” en su contra.

Jiménez, en diálogo con El Tribuno, aseguró que el proceso judicial tuvo “muchas falencias” y sostuvo que existieron contradicciones en los testimonios familiares que dieron origen a la denuncia.

Relató que la situación generó un quiebre definitivo con su familia y afirmó que la acusación surgió en medio de un conflicto personal con su nuera. “Mi vida ha sido dedicada a los niños y jóvenes”, expresó.

La coreógrafa describió su vínculo con su nieto, señaló que nunca tuvo antecedentes de problemas en su entorno laboral y recordó que trabajó más de cinco décadas con estudiantes, bailarines y jóvenes artistas.

También argumentó que la denuncia habría surgido tras una discusión familiar ocurrida en 2022, cuando, según dijo, enfrentó al joven por la “pérdida de dinero” en su casa.

Respecto al juicio, Jiménez afirmó que el debate oral en Comodoro Py duró solo un día y que no se incorporaron testimonios clave de su defensa. “Fue rapidísimo”, dijo, y añadió que solo declararon familiares del denunciante y su psicólogo.

La directora del Ballet Salta señaló que continuará su tratamiento psicológico mientras avanza la apelación y lamentó el impacto personal del conflicto: “Perdí a mi hijo, y es lo que más me duele”.

La sentencia no se encuentra firme y la artista permanecerá en libertad hasta que la Cámara revise el fallo.