Alerta por Hantavirus: se confirmó un caso en Rosario de Lerma

Se confirmaron tres nuevos casos de hantavirus en Salta y esta vez muy cerca de Salta.

Los casos fueron: dos en el departamento Orán y un en Rosario de Lerma. Con estas tres nuevas confirmaciones ascienden a 11 los casos en lo que va del año. Desde el ministerio de Salud, solicitaron incrementar las medidas de protección ante posibles nuevos casos.

En este sentido, se pide a los salteños, extremar la limpieza de los domicilios y baldíos, sobre todo en zona rurales, con el fin de evitar la presencia de roedores, que son los que transmiten el hantavirus, como también bloquear orificios en puertas, paredes y cañerías, por donde pueden ingresar.

Los roedores que transmiten hantavirus, viven en terrenos como maizales, cañaverales, bosques y pastizales. Vale aclarar, que no se transmite por la rata urbana. La infección por hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, que se transmite por ratones de campo, a través de su saliva, heces y orina y para la cual no existe vacuna.

Hasta el 29 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública notificó 11 casos positivos, bajo el siguiente detalle: