Brote de gripe H3N2: ¿Cómo podría impactar la variante K en el país?

La actual temporada de gripe en Europa comenzó entre tres y seis semanas antes que en años anteriores, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. España, Alemania, Francia e Italia experimentaron un crecimiento sostenido de casos, duplicando sus registros respecto al año pasado.

El subclado K es una de estas variaciones recientes del virus H3N2 que circula en países del hemisferio norte, ha generado atención debido a su gran propagación. La Organización Panamiericana de la Salud (OPS) precisó que la evolución genética observada en ese subclado forma parte del proceso natural de variación del virus de la influenza estacional.

Hasta ahora, Argentina no registró casos ni circulación de la variante K del virus H3N2. Las autoridades nacionales no informaron sobre recomendaciones especiales al respecto, mientras en algunas provincias dijeron que mantienen la vigilancia epidemiológica reforzada y en Córdoba se informó que gestionarán la llegada anticipada de las vacunas de la próxima temporada.

En México, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias confirmó el primer caso detectado de la nueva variante K, gestionado sin complicaciones y con recuperación ambulatoria.

Perú, por su parte, decretó alerta epidemiológica nacional ante el riesgo de ingreso y diseminación de la variante K, en un contexto de alta movilidad y festividades. El Ministerio de Salud promovió la vigilancia activa, el diagnóstico oportuno y la vacunación, además de medidas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en presencia de síntomas y la ventilación de ambientes.