La "papanoeleada" recorrerá los cuatro puntos cardinales, más de 300 motos entregando golosinas

La papanoeleada se realiza por octava vez en Salta y piden ayuda a la comunidad. Se trata de 300 motoqueros pertenecientes a "Ovejas Negras" que durante estos años, se pusieron como misión llevar una sonrisas a pequeños de barrios de escasos recursos.

Uno de los papa noel del grupo, explicó como se mueven por la ciudad y este año será el domingo 21: "La papanoelada es la entrega de golosinas en forma gratuita para todos los niños de barrios carenciados. Hacemos una redada para entregar bolsitas de golosinas por los distintos puntos cardenales. Empezamos por zona Norte, luego por autódromo, y Sur".

Los más de 300 papanoel recorren cada año más de 70 kilómetros, en 5 horas. "Este años ampliamos un poquito más, vamos a pasar por el barrio El Huaico, Palacios, El Puente Nuevo, para la zona de Atocha, Santa Lucia" cerró por Multivisión.

A quienes quieran colaborar donando golosinas pueden comunicarse a través del 3875554577 o a través de su cuenta de Instagram oficial @ovejanegra_Oficial y coordinan la entrega.

También se puede donar dinero a través del alias: papanoeleada2025.