Motoqueros solidarios recaudan útiles y juguetes para una escuela de El Quebrachal

El grupo de motoqueros Majanos Quebrachal MG, lleva adelante la campaña solidaria “Rodando por una Sonrisa”, la cual busca colaborar con una escuela de El Quebrachal.

La campaña que se realiza en el marco de las actividades por la Semana de la Modalidad, prevé su cierre el próximo 3 de octubre, con entrega de lo recaudado a partir de las 9:30 hs.

Desde el grupo piden a la comunidad ayuda con útiles escolares, juegos didácticos y elementos de limpieza, comentó uno de sus integrantes Daniel Masclef a FM Aries.

“Para quienes están lejos y quieran colaborar, creamos una cuenta con el alias Rodando x1 Sonrisa, y desde allí compramos lo que se necesita”, indicó.

No es la primera vez que Majanos MG realiza una movida de este tipo, ya que se subieron al mundo de la solidaridad desde su creación en 2018.

El año pasado ayudaron a una escuelita rural con la ayuda de motoqueros de Salta y Jujuy: “Esta idea de ayudar nació de ahí, de ver que podíamos hacer algo más que rodar” concluyó.