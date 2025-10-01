Motoqueros solidarios recaudan útiles y juguetes para una escuela de El Quebrachal

Solidaridad01/10/2025
majanos mg 2

El grupo de motoqueros Majanos Quebrachal MG, lleva adelante la campaña solidaria “Rodando por una Sonrisa”, la cual busca colaborar con una escuela de El Quebrachal

La campaña que se realiza en el marco de las actividades por la Semana de la Modalidad, prevé su cierre el próximo 3 de octubre, con entrega de lo recaudado a partir de las 9:30 hs.

WhatsApp Image 2025-10-01 at 09.14.20Es jubilado, hace días que no come y pide ayuda y alimentos: “De hambre ya no puedo dormir”

Desde el grupo piden a la comunidad ayuda con útiles escolares, juegos didácticos y elementos de limpieza, comentó uno de sus integrantes Daniel Masclef a FM Aries. 

“Para quienes están lejos y quieran colaborar, creamos una cuenta con el alias Rodando x1 Sonrisa, y desde allí compramos lo que se necesita”, indicó.

familias solidariasCatalina tiene intestino doble e hipoacusia y necesita nuestra ayuda

No es la primera vez que Majanos MG realiza una movida de este tipo, ya que se subieron al mundo de la solidaridad desde su creación en 2018.

El año pasado ayudaron a una escuelita rural con la ayuda de motoqueros de Salta y Jujuy: “Esta idea de ayudar nació de ahí, de ver que podíamos hacer algo más que rodar” concluyó.

majanos mg

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día