Arrancaron los ensayos de la 60° edición de Ciudad de Navidad: “Nos estamos preparando con todo”

A poco de terminar noviembre se comienzan a palpitar las fiestas en las calles de Salta y quienes ya comenzaron con los preparativos para una nueva edición de Ciudad de Navidad son los vecinos de Villa Las Rosas.

Este año se llevará adelante la 60° edición de Ciudad de Navidad, por lo que desde InformateSalta dialogamos con el presidente del Centro vecinal de Villa Las Rosas, Julio Romero quien se manifestó muy entusiasmado: “Nos estamos preparando con todo”.

“Ya comenzaron con los ensayos, está todo lo que es la escenografía, se están haciendo los últimos retoques, se está controlando vestuario” comentó Romero, quien dijo que están trabajando con mucho esmero para la gran noche del 25 de diciembre.

Quienes dan vida a esta muestra son los vecinos, por lo que convocan a todos los que quieran participar, desde los 5 años en adelante, a acercarse a la sede del Centro vecinal en Los Gladiolos 369 al lado del cerro Capitán, donde deberán concurrir con fotocopias del DNI para aportar correctamente sus datos y contar con el seguro.

Para esta nueva edición preparan con reserva algo muy especial para los salteños: “Hay parte de la obra que es nueva y en lo que es vestuario hay partes que se incorporaron y los efectos también obviamente, pero siempre dejamos que la gente se sorprenda en ese momento y compare con el año anterior”.

“Realmente le ponemos todas las ganas para que salga bien”.

Generalmente entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, participan aproximadamente 300 personas, tanto en escena como en el armado: “Mucha gente quiere salir, mucha. Hay gente que quiere lamentablemente sin poder participar porque no nos damos abasto”.

De cara a el último mes del año y con fechas especiales por venir, Romero hace hincapié que en Ciudad de Navidad se vive un momento mágico donde se venera el nacimiento del Niño Jesús: “Trae la esperanza de que todo vaya mejor, de que ese día por lo menos estén todos reunidos brindando, saludándose y olvidando rencores”.

Para finalizar le envió un mensaje a los salteños: “Que el Niño Jesús que nace en nuestro pesebre le de todas las bendiciones para que sea un hermoso año”.