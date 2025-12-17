Aseguran que Pablo Rangeón sigue hostigando a sus víctimas desde la cárcel, la Justicia lo intimó

La Justicia intimó a Pablo Rangeón, condenado a siete años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, para que se abstenga de seguir hostigando a las víctimas, pese a encontrarse detenido en la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas.

La medida, según Gente de Salta, fue dispuesta por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Primera Nominación, tras nuevas denuncias por conductas intimidatorias.

Según la resolución judicial, Rangeón deberá abstenerse de ejercer violencia física o psíquica, proferir insultos, realizar amenazas o desplegar cualquier conducta hostil contra las denunciantes, tanto de manera personal como a través de llamadas telefónicas, redes sociales o servicios de mensajería.

También se le prohibió publicar o difundir audios, textos o imágenes vinculadas a las víctimas o al expediente judicial, al considerar que estas acciones constituyen una forma de revictimización.

Además, una vez notificadas las denunciantes, la Justicia ordenó custodia policial fija para tres de las víctimas durante diez días, seguida de controles periódicos por otros veinte, con el objetivo de resguardar su integridad.

Rangeón fue condenado en julio de 2022 por los jueces de la Sala V del Tribunal de Juicio de Salta por un hecho de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de C.F.R. En ese mismo fallo fue absuelto, por el beneficio de la duda, en otras cinco causas por delitos sexuales. Sin embargo, en octubre del año pasado, la Sala III del Tribunal de Impugnación revocó parcialmente ese criterio y ordenó un nuevo pronunciamiento, cuestionando la valoración probatoria realizada en primera instancia.

Las denunciantes relataron que Rangeón se valía de su posición de poder como productor de moda y empresario, y de sus contactos, para captar mujeres a través de agencias de modelaje, ofreciéndoles oportunidades laborales, viajes y ascenso profesional. Varias de ellas declararon haber sido sometidas a situaciones de abuso en contextos vinculados a ese entorno laboral y social.