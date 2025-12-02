Lauti perdió su bombo en un incendio y pide ayuda para comprar uno nuevo

Una familia del barrio Los Paraísos, en Cerrillos, vive horas de angustia luego de que un cortocircuito provocara un incendio que arrasó con su vivienda y todas sus pertenencias. El fuego avanzó rápidamente y, pese al esfuerzo de los vecinos, nada pudo salvarse.

“Se estaba quemando todo, nos avisaron los vecinos y volvimos volando”, relató la pareja aún conmocionada. Aunque los residentes de la zona intentaron ayudar de inmediato, el avance de las llamas fue imparable. “Los vecinos no pudieron hacer mucho, la verdad”, agregaron con tristeza.

El interior de la vivienda quedó completamente destruido. “Los muebles quedaron cocinados”, describieron, mostrando el daño material que dejó el fuego. Aun así, rescatan un único alivio: “Lo único bueno es que no pasó a mayores”, agradeciendo que ninguno de los integrantes de la familia resultara herido.

Los vecinos ya comenzaron a colaborar con elementos esenciales, gesto que la familia valora profundamente. Entre las pérdidas más dolorosas está la de Lauti, uno de los hijos, quien toca el bombo desde los cuatro años. Su instrumento también quedó reducido a cenizas.

“Tengo muchas cosas que se me quemaron, el bombo se me quemó y también los parches de cuero”, lamentó el pequeño. Con inocencia y esperanza, hizo un pedido: “Le pido a la gente que me colabore con el bombo, jej”.

Quienes puedan ayudar a la familia pueden comunicarse al 3876 84 330