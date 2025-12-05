El Centro de Adopción Municipal, con balance positivo: “Más de 200 animales fueron adoptados”

Sociedad05/12/2025
adopciones refugio perros

El Centro de Adopciones Municipal Matías Nicolás Mancilla, dedica su actividad al cuidado y servicio de animales que no cuentan con familiares y que ven sus derechos vulnerados.

Pablo Díaz, director del Centro, hizo hincapié en el balance positivo del año en cuanto a adopciones, ya que en 2024 fueron 147, mientras que en 2025 superaron las 200 adopciones.

Cóndor2Al cóndor rescatado en San Lorenzo Chico le habrían disparado con balas de plomo

La adopción de animales es un acto de amor, donde se brinda un hogar, una familia a animales que fueron abandonados, muchos de ellos de edad avanzada, o que no conocieron el calor de un hogar desde que nacieron.  

Este domingo tendrán una nueva jornada de adopción: “Nos alienta a seguir trabajando, hay muchos perritos viejos, gerontes, que se fueron con una familia, con esta iniciativa de brindarle atención veterinaria gratuita de por vida” indicó a Multivisión.

Se vienen las fiestas

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, llamó a los salteños a una mayor conciencia sobre los efectos de la pirotecnia en los animales: “En esta época muchos celebran, pero hay muchos animales que la pasan mal, gatos, aves, la fauna silvestre”.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día