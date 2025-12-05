El Centro de Adopción Municipal, con balance positivo: “Más de 200 animales fueron adoptados”

El Centro de Adopciones Municipal Matías Nicolás Mancilla, dedica su actividad al cuidado y servicio de animales que no cuentan con familiares y que ven sus derechos vulnerados.

Pablo Díaz, director del Centro, hizo hincapié en el balance positivo del año en cuanto a adopciones, ya que en 2024 fueron 147, mientras que en 2025 superaron las 200 adopciones.

La adopción de animales es un acto de amor, donde se brinda un hogar, una familia a animales que fueron abandonados, muchos de ellos de edad avanzada, o que no conocieron el calor de un hogar desde que nacieron.

Este domingo tendrán una nueva jornada de adopción: “Nos alienta a seguir trabajando, hay muchos perritos viejos, gerontes, que se fueron con una familia, con esta iniciativa de brindarle atención veterinaria gratuita de por vida” indicó a Multivisión.

Se vienen las fiestas

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, llamó a los salteños a una mayor conciencia sobre los efectos de la pirotecnia en los animales: “En esta época muchos celebran, pero hay muchos animales que la pasan mal, gatos, aves, la fauna silvestre”.