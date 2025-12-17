“Debe ser expulsado”: Saravia habló tras la inhabilitación perpetua de Kila Gonza

La Justicia confirmó la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Kila Gonza, exintendente de San Lorenzo, en el marco de una causa por delitos cometidos en perjuicio de la Municipalidad. La decisión ratifica lo resuelto por el Tribunal de Impugnación y agrava la situación judicial del exjefe comunal.

En diálogo con eloncetv, el actual intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, explicó el alcance del fallo. “Se lo indica como autor de delitos consumados en perjuicio de la Municipalidad y se agrava con la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, no se le computarían los años como funcionario para su jubilación”, señaló.

Saravia precisó que lo resuelto recientemente fue la definición de las sanciones que corresponden aplicar tras la orden del Tribunal de Impugnación. “Ahora lo que se hizo fue conocer las penas que se le colocaban a partir de esa resolución”, explicó.

En ese marco, sostuvo que la situación genera consecuencias institucionales. “Esta situación debe disponer la expulsión del cuerpo, porque se trata de un funcionario que está inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos”, afirmó el jefe comunal.