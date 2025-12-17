Niña wichi embarazada: "Accionamos todo para resguardar la salud de la mamá y la del niño"

Desde hace algunos días se activaron todas las alarmas en Salta por la confirmación de una menor embarazada, perteneciente a una comunidad Wichi que se había encadenado en la ciudad Judicial de Tartagal para que no interrumpa su gestación.

Con el correr de los días, se conocieron más detalles sobre el caso, Emilse Paliza, Jefa de APS de Tartagal contó como llegaron a la menor: "En las visitas domiciliarias, identificamos a través del interrogatorio que hace el Agente sanitario, una sospecha de embarazo".

Fue así que: "Al día siguiente acudimos al domicilio de la paciente y la familia, donde nos acompaña una psicóloga y la directora de APS para dar toda la asesoria que desde la parte legal nosotros somos responsables de dar. Desde esa instancia, donde tanto la familia como la persona gestante, decide continuar con el embarazo, accionamos todo lo que está relacionado a resguardar, tanto la salud de la mamá como la del niño". Así iniciaron los controles con primeras ecografías y el calendario de vacunación.

La Jefa aclaró que en ese momento: "Era un embarazo reciente, donde a través del acompañamiento psicológico, nosotros como equipo de salud, entendemos y respetamos la decisión familiar, se explica la responsabilidad que implica la gestación, la importancia de los controles prenatales y solicita a los Agentes Sanitarios realizar una planificación de visitas cada 15 días, entendiendo los riesgos que pueden ir surgiendo a lo largo de la gestación".

Agregó: "Nosotros la captamos en la semana 8 y actualmente se encuentra cerca de la semana 20 de embarazo".

Interrupción del embarazo

Emilse Paliza, aseguró que siguiendo un protocolo el Agente Sanitario al detectar el embarazo ofreció la interrupción de la gestación: "El agente sanitario se maneja con un instructivo, dentro de ese instructivo una de las opciones ante cualquier situación de embarazo, es ofrecer la interrupción legal y se hace el acompañamiento y el asesoramiento que corresponde".

Peligros o riesgos de embarazo en una menor

La Jefa de APS explicó sobre las complicaciones: "Son múltiples porque el embarazo se genera en un cuerpo que no está totalmente desarrollado ni madurado. Hacemos un acompañamiento integral en domicilio, donde encontramos buenos resultados, con pesos de nacimiento adecuados, es de alguna manera hacer un seguimiento más frecuente a diferencia de una embarazada de mayor de 19 años".

Detalló que los riesgos son incremento de presión, parto prematuro, anemia. Pero si el acompañamiento es cada 15 días se activan alarmas que nosotros podemos ir dando respuestas inmediatas a esa adolescente.

Confirmó que la menor cumplió recientemente 12 años y que tiene el acompañamiento de su núcleo familiar y del sistema de salud: "Ella esta dentro del núcleo familiar contenida por su papá y su mamá. El sistema de Salud que conoce cuales son las herramientas que puede ofrecer ante estas situaciones, que pasan y suelen suceder, y de alguna manera, cualquiera haya sido la decisión, en ambos casos, el sistema de salud va acompañar de la manera que nosotros sabemos acompañar", cerró por VideoTar.