Tiene 12 años y se encadenó en ciudad Judicial para que no interrumpan su embarazo

Un historia que alarma y conmueve a la sociedad es la que protagoniza una nena de 12 años de edad parte de una comunidad originaria de Tartagal, que se encuentra curzando un embarazo de 5 meses y por el cual la Justicia habría tomado acción para interrumpir la gestación.

Lo cierto es que en las últimas horas la historia de la menor salió a la luz porque fue ella quien en busca de continuar con el embarazo se encadenó en las puertas de ciudad Judicial de dicha localidad.

Según Multivisión Federal, la decisión de la menor de encadenarce, obedece a una notificación que habría recibido, citándola para lo que sería el procedimiento, pero tanto ella, como su pareja de tan solo 14 años, manifestan su deseo de continuar con la gestación.

En la tarde de ayer, se aclaraba que la citación tenía que ver con una consulta médica y no con la intervención. Por el momento no se conocen más detalles al respecto.

Desde la comunidad estarían acompañando la decisión de la menor y su pareja.