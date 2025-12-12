Continúa prófugo el hombre acusado de abusar y embarazar a una niña wichí

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, está al frente de la investigación por abuso sexual contra una niña de 12 años.

Se requirió la detención de un joven de 19 años y que por el momento se encuentra prófugo. El 27 de noviembre se hizo lugar al pedido, pero el imputado no fue localizado, por lo que se libró la orden de captura.

La investigación comenzó cuando la madre de la niña denunció que el padre la había llevado porque estaba embarazada, pero sabía de quién. El padre fue citado por la fiscal y aseguró que la niña mantenía una relación, según él consentida, con un sobrino de su actual pareja.

Desde la Fiscalía se dio intervención urgente a la Asesoría General de Incapaces, a la Secretaría de Primera Infancia para la asistencia integral de la niña, a la Secretaría de Asuntos Indígenas -dado que pertenece a una comunidad originaria- y a la Defensoría de Violencia Familiar y de Género.